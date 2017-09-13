Потребительские цены в России по итогам сентября вырастут на 3,1—3,2% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составит 0—0,1%. Такая оценка Минэкономразвития приводится в материалах министерства.

«По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ослабнет действие сезонных факторов, в том числе связанных с динамикой цен на плодоовощную продукцию, однако годовая инфляция останется существенно ниже целевого уровня Банка России», — отмечают в МЭР.

В материалах подчеркивается, что отрицательный вклад цен на плодоовощную продукцию в инфляцию ранее оценивался на уровне 0,6 процентного пункта за август — сентябрь, однако фактически этот эффект полностью реализовался в прошлом месяце. «Поэтому потенциал дальнейшего удешевления плодоовощной продукции ограничен», — уточняют в Минэкономразвития.

Недельная инфляция в России была нулевой Инфляция в России за период с 5 по 11 сентября была нулевой, сообщил в среду Росстат.

Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России за период с 5 по 11 сентября была нулевой. В августе потребительские цены в РФ увеличились на 3,3% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%.