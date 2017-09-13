Сергей Щербаков стал заместителем председателя правления Хоум Кредит Банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
«В новой должности он продолжит курировать блок IT: заниматься развитием информационных технологий, модернизировать архитектуру, повышать гибкость и открытость технологической платформы, автоматизировать процессы банка, развивать гибкие методологии и организовывать работу кросс-функциональных команд», — уточняется в сообщении.
Между тем первый заместитель председателя правления Дмитрий Мосолов получил повышение в рамках группы «Хоум Кредит» и с октября возглавит ее бизнес во Вьетнаме.
Щербаков работает в различных компаниях группы PPF, мажоритарного акционера «Хоум Кредита», с 2004 года.
В 2004-м он возглавил уфимское региональное представительство банка и отвечал за развитие бизнеса на Урале, в 2008—2010 годах руководил департаментом бизнес-архитектуры в головном офисе банка в Москве. В 2010—2013 годах Щербаков работал в Номос-Банке и «Эльдорадо», акционером которых в те годы была группа PPF, а в 2013—2016 годах был председателем правления Хоум Кредит Банка в Белоруссии.
В феврале 2017-го Щербаков стал директором по информационным технологиям Хоум Кредит Банка в России и вошел в состав управляющего комитета кредитной организации.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 227,34 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,87 млрд, кредитный портфель — 171,21 млрд, обязательства перед населением — 145,66 млрд.