Сергей Щербаков стал заместителем председателя правления Хоум Кредит Банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«В новой должности он продолжит курировать блок IT: заниматься развитием информационных технологий, модернизировать архитектуру, повышать гибкость и открытость технологической платформы, автоматизировать процессы банка, развивать гибкие методологии и организовывать работу кросс-функциональных команд», — уточняется в сообщении.

Между тем первый заместитель председателя правления Дмитрий Мосолов получил повышение в рамках группы «Хоум Кредит» и с октября возглавит ее бизнес во Вьетнаме.

Щербаков работает в различных компаниях группы PPF, мажоритарного акционера «Хоум Кредита», с 2004 года.

В 2004-м он возглавил уфимское региональное представительство банка и отвечал за развитие бизнеса на Урале, в 2008—2010 годах руководил департаментом бизнес-архитектуры в головном офисе банка в Москве. В 2010—2013 годах Щербаков работал в Номос-Банке и «Эльдорадо», акционером которых в те годы была группа PPF, а в 2013—2016 годах был председателем правления Хоум Кредит Банка в Белоруссии.

В феврале 2017-го Щербаков стал директором по информационным технологиям Хоум Кредит Банка в России и вошел в состав управляющего комитета кредитной организации.