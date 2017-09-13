Банк «Открытие» запустил API-платформу. Портал api.open.ru предназначен для внешних компаний, заинтересованных в использовании сервисов банка для разработки своих цифровых продуктов, поясняется в сообщении финучреждения.
«API — легкий и легальный способ доступа к сервисам банка, которые ранее были доступны лишь внутренним потребителям. Платформа прошла все этапы внутреннего тестирования и готова к выводу в опытно-промышленную эксплуатацию», — говорится в релизе.
«Публикация портала открытых сервисов Open API открывает новые возможности для банка и внешних компаний, заинтересованных в создании современных цифровых продуктов вокруг существующей банковской инфраструктуры. Не секрет, что на рынке уже довольно давно есть компании, работающие по модели использования сервисов банка без приобретения собственной банковской лицензии. Экономическая целесообразность подобного подхода очевидна: сравнительно небольшие финтех-компании могут придумывать новые цифровые продукты, автоматически соблюдая текущее законодательство и требования регулятора. Начиная с сегодняшнего дня перспективные стартапы смогут, придя со своей бизнес-идеей, получить доступ как к имеющимся опубликованным сервисам, так и к уникальным API, разработанным именно для нужд каждого конкретного потребителя», — комментирует директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.