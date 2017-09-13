Совет Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») утвердил изменение устава ассоциации в связи с вхождением в нее крупных федеральных банков, а также изменение названия, передает корреспондент Банки.ру. Теперь организация будет носить название «Ассоциация банков России».

Ранее стало известно, что новым президентом ассоциации станет оставивший недавно пост первого заместителя главы ЦБ Георгий Лунтовский. Сегодня об этом было официально объявлено на съезде ассоциации в Сочи. В свою очередь возглавлявший до этого ассоциацию «Россия» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков будет занимать пост главы совета ассоциации.

Банковскую ассоциацию «Россия» возглавит бывший первый зампред ЦБ Новым президентом Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия») станет оставивший недавно пост первого заместителя главы ЦБ Георгий Лунтовский, сообщил нынешний глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.



Позиции ассоциации «Россия» усилились после того, как восемь банков — ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк — покинули возглавляемую Гарегином Тосуняном Ассоциацию российских банков (АРБ), заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. Сбербанк впоследствии подал заявление о вступлении в ассоциацию «Россия». Остальные банки, за исключением Газпромбанка, уже в нее входят.

Руководство ассоциации «Россия» заявило о необходимости консолидации банковского сектора и усиления его влияния на развитие экономики. «Существует проблема восприятия банковского сообщества экономическим и бизнес-сообществом. Мы замкнулись в собственной среде. Роль ассоциации будет усиливаться с точки зрения обеспечения темпов роста. Мы снова предлагаем банкам подумать о том, как жить дальше», — сказал Александр Мурычев, занимавший пост председателя совета ассоциации «Россия» .



Ранее Аксаков говорил, что основные принципы работы ассоциации останутся неизменными. В частности, будет соблюдаться равенство участников, каждый из которых имеет один голос независимо от размера банка, а также пропорциональное представительство в совете ассоциации разных групп банков.