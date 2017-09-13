Глава Сбербанка Герман Греф вошел в состав совета банковской ассоциации «Россия», возглавляемой бывшим первым зампредом ЦБ Георгием Лунтовским, а до него — главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Состав совета был утвержден 13 сентября на внеочередном заседании совета ассоциации. В него, помимо Грефа, вошли 39 представителей крупнейших российских банков из числа первых лиц.

Сбербанк вошел в состав ассоциации региональных банков «Россия» после того, как он и еще семь банков — ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк — покинули Ассоциацию российских банков (АРБ), возглавляемую Гарегином Тосуняном, заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. Остальные банки, за исключением Газпромбанка, уже входят в ассоциацию.

На данный момент эта ассоциация является крупнейшей и фактически единственной общефедеральной банковской ассоциацией: в нее входят банки вне зависимости от размера — крупные, региональные и малые.

По решению совета 13 сентября из названия ассоциации было изъято слово «региональных». Теперь организация носит название «Ассоциация «Россия».