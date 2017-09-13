Глава Сбербанка Герман Греф вошел в состав совета банковской ассоциации «Россия», возглавляемой бывшим первым зампредом ЦБ Георгием Лунтовским, а до него — главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Состав совета был утвержден 13 сентября на внеочередном заседании совета ассоциации. В него, помимо Грефа, вошли 39 представителей крупнейших российских банков из числа первых лиц.
Сбербанк вошел в состав ассоциации региональных банков «Россия» после того, как он и еще семь банков — ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк — покинули Ассоциацию российских банков (АРБ), возглавляемую Гарегином Тосуняном, заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. Остальные банки, за исключением Газпромбанка, уже входят в ассоциацию.
На данный момент эта ассоциация является крупнейшей и фактически единственной общефедеральной банковской ассоциацией: в нее входят банки вне зависимости от размера — крупные, региональные и малые.
По решению совета 13 сентября из названия ассоциации было изъято слово «региональных». Теперь организация носит название «Ассоциация «Россия».
Совет Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») утвердил изменение устава ассоциации в связи с вхождением в нее крупных федеральных банков, а также изменение названия, передает корреспондент Банки.ру. Теперь организация будет носить название «Ассоциация банков России».