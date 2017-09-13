Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, покинувший пост президента банковской ассоциации «Россия» — бывшей Ассоциации региональных банков России, переименованной сегодня в Ассоциацию банков России, — объяснил свой уход с поста главы ассоциации тем, что выполнил свою миссию и не хочет засиживаться на одном месте. Об этом он рассказал на съезде организации.

«Приходит время, когда надо перейти на новое место работы. А вот когда человек засиживается на одном рабочем месте, он уже начинает тормозить. И это касается любого. Очень важна свежая кровь и новая идея, ротация важна. И я считаю, что, 11 лет проработав президентом (ассоциации «Россия»), выполнил свою миссию», — сказал он.

Аксаков подчеркнул, что никуда не уходит из ассоциации и будет продолжать активную работу. Как стало известно в среду, теперь он будет занимать пост главы совета ассоциации.



В свою очередь бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, комментируя свое сегодняшнее назначение на пост главы ассоциации «Россия», заявил: «Меня многое связывает с ассоциацией. Я, действительно, в свое время стоял у истоков создания ассоциации. Меня связывают не только профессиональные, но и дружеские вопросы. Я хочу сказать одну простую вещь: эти годы показали жизненность нашей ассоциации. Она преобразовалась, стала масштабнее и эффективнее. Я считаю за честь то предложение, которое мне сделали коллеги».

