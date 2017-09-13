Фондовые торги в РФ завершились снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ просел на 0,22% по отношению к уровню предыдущего закрытия до 2 054,19 пункта. Индекс РТС потерял 0,52% и составил 1 118,38 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,79%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» прибавили в цене 1,94%, «Газпрома» — 1,28%, бумаги самой Московской биржи — 0,38%.



«Индексы ММВБ и РТС под занавес торгов сползли под отметки 2 060 и 1 120 пунктов, — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова. — Сильное падение цен на никель и медь привело к серьезному снижению котировок акций ГМК «Норильский никель» и ввергло отечественных инвесторов в уныние. При этом нефть Brent на момент написания комментария расположилась в районе 55 долларов за баррель, который можно считать локальным критическим уровнем».