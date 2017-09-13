Стоимость нефти Brent в ходе торгов в среду превысила 55 долларов за баррель впервые с 19 апреля.

По состоянию на 18:25 мск котировки ноябрьских контрактов поднимались до 55,03 доллара за баррель (плюс 0,76 доллара к уровню предыдущего закрытия). К 19:03 мск цена скорректировалась до 54,88 доллара за баррель, а стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,75 доллара и составила 48,98 доллара за баррель.

«Активный дневной подъем котировок нефти смотрится неоднозначно. С одной стороны, особенной сенсации в данных МЭА, которые и стали поводом для покупок, не было: заранее было известно, что страны ОПЕК+ продолжают работать над исполнением соглашения по заморозке добычи. С другой — расчет на некоторое увеличение спроса то и дело мелькает в разных источниках. Обоснований в таком прогнозе нет, а его величина незначительна, но «быкам» подошел и такой катализатор», — говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (с исключением стратегического резерва) за неделю выросли на 5,9 млн баррелей до 468,2 млн баррелей.

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть до максимального уровня за два года

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом — до 97,7 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.