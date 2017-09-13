Стоимость нефти Brent в ходе торгов в среду превысила 55 долларов за баррель впервые с 19 апреля.

По состоянию на 18:25 мск котировки ноябрьских контрактов поднимались до 55,03 доллара за баррель (плюс 0,76 доллара к уровню предыдущего закрытия). К 19:03 мск цена скорректировалась до 54,88 доллара за баррель, а стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,75 доллара и составила 48,98 доллара за баррель.

«Активный дневной подъем котировок нефти смотрится неоднозначно. С одной стороны, особенной сенсации в данных МЭА, которые и стали поводом для покупок, не было: заранее было известно, что страны ОПЕК+ продолжают работать над исполнением соглашения по заморозке добычи. С другой — расчет на некоторое увеличение спроса то и дело мелькает в разных источниках. Обоснований в таком прогнозе нет, а его величина незначительна, но «быкам» подошел и такой катализатор», — говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Согласно опубликованным в среду данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (с исключением стратегического резерва) за неделю выросли на 5,9 млн баррелей до 468,2 млн баррелей.