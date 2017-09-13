Рубль продемонстрировал разнонаправленные изменения курса к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос почти на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов вторника и составил около 57,86 рубля. Число сделок с этим инструментом составило порядка 32 тыс., а их объем превысил 3,35 млрд долларов. Диапазон котировок равнялся 57,55—57,99 рубля за доллар.



Евро на тот же момент времени потерял 16 копеек и стоил 68,84 рубля. С этой валютой было проведено почти 6 тыс. сделок более чем на 444 млн евро по курсам от 68,72 до 69,5 рубля за евро.

«В валютной секции Московской биржи, несмотря на рост рынка энергоносителей, доллар и евро показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,3%... евро, напротив, снизился на 0,5%... Стоит отметить, что в результате последних сессий, в ходе которых доллар рос, несмотря на подъем цен на нефть, рублевая стоимость нефти марки Brent в текущий момент составляет чуть менее 3 200 рублей за баррель. В такой ситуации можно ожидать снижения (курса) американской валюты в ближайшие сессии, особенно если по итогам заседания ЦБ РФ мы увидим не только снижение ставки, но и готовность регулятора и дальше смягчать кредитно-денежную политику. В такой ситуации рубль поддержит усиление спроса в рамках операций carry trade, а также приближение налогового периода», — комментирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

В свою очередь главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк полагает, что «рассчитывать на возврат повышенного интереса инвесторов к валютам стран с формирующимися рынками (и курса рубля — к отметкам около 57 рублей за доллар) уже не следует и для курса доллара до конца недели более вероятным представляется диапазон 57,3—58,3 рубля».