В процессинговом центре Российского Национального Коммерческого Банка в четверг, 14 сентября, с 12:00 до 14:00, пройдут плановые технические работы. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«В этот период будут частично недоступны операции по снятию наличных средств с карт РНКБ в банкоматах РНКБ и других банков. Кроме того, в это время также будут частично недоступны безналичные расчеты с помощью карт РНКБ в сети терминалов РНКБ и других банков», — отметили в банке.

В сообщении подчеркивается, что при необходимости снять наличные средства с карт можно будет в кассах операционных офисов кредитной организации (при наличии паспорта РФ и карты банка).

При этом после 14:00 14 сентября работа карт и сети банка будет осуществляться в обычном режиме. РНКБ приносит клиентам извинения за временные неудобства.

Российский Национальный Коммерческий Банк ПАО «РНКБ Банк» — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Крым. Ранее являлся столичным финансовым институтом и долгое время был дочерней организацией Банка Москвы. В конце марта 2014 года стало известно о продаже Банком Москвы дочернего РНКБ. Сделка была связана с выходом РНКБ на рынок Крыма. Таким образом РНКБ стал первым российским банком на территории Крыма и Севастополя. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физлиц (47,1% пассивов) и собственный капитал (более четверти пассивов). В январе 2016 года владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 107,98 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,84 млрд, кредитный портфель — 51,48 млрд, обязательства перед населением — 44,22 млрд.