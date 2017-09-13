В процессинговом центре Российского Национального Коммерческого Банка в четверг, 14 сентября, с 12:00 до 14:00, пройдут плановые технические работы. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«В этот период будут частично недоступны операции по снятию наличных средств с карт РНКБ в банкоматах РНКБ и других банков. Кроме того, в это время также будут частично недоступны безналичные расчеты с помощью карт РНКБ в сети терминалов РНКБ и других банков», — отметили в банке.
В сообщении подчеркивается, что при необходимости снять наличные средства с карт можно будет в кассах операционных офисов кредитной организации (при наличии паспорта РФ и карты банка).
При этом после 14:00 14 сентября работа карт и сети банка будет осуществляться в обычном режиме. РНКБ приносит клиентам извинения за временные неудобства.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 107,98 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,84 млрд, кредитный портфель — 51,48 млрд, обязательства перед населением — 44,22 млрд.