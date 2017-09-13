Причины выхода Альфа-Банка из Ассоциации российских банков — невозможность сосуществовать с кредитными организациями, которые занимаются нечистоплотным бизнесом, и позиция главы АРБ Гарегина Тосуняна. Об этом председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов рассказал на съезде другой профильной организации — ассоциации «Россия» (бывшая Ассоциация региональных банков России, теперь Ассоциация банков России) в Сочи.

Напомним, в середине июля этого года стало известно, что ряд крупных игроков банковского рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк — вышли из Ассоциации российских банков.

Крупнейшие российские банки выходят из АРБ Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк вышли из Ассоциации российских банков.

«Почему мы вышли из состава АРБ и что бы мы хотели делать в рядах новой, реформированной ассоциации «России»? Мы не можем себе позволить находиться в рядах ассоциации, деятельность которой противоречит тем принципам, которыми мы руководствуемся. Я имею в виду поддержку тех нечистоплотных игроков рынка, которые оказываются в АРБ», — заявил он.

Соколов также добавил, что не считает приемлемой критику регулятора за расчистку банковской системы. «Мы точно не согласны с теми подходами (АРБ), которые касались надзора банковской системы», — отметил он.

Предправления Альфа-Банка рассказал, что много раз обсуждал с главой АРБ то, что будет на съезде, и какая будет повестка. «За день до съезда мы этот документ, наконец, получили», — указал Соколов. Он отметил, что с такой программой и такой позицией нельзя выходить на съезд и нельзя дальше двигаться в рамках банковского сообщества.

«Цель нашего выхода (из АРБ) — привлечь внимание банковского сообщества к тем проблемам, которые есть», — заявил Соколов.



«Мне кажется, что в рамках ассоциации «Россия»... есть все возможности, чтобы изменить подходы к кодексу и этике банков на рынке. Прежде всего нас волнует конструктивное сотрудничество и чистота банковского сообщества. Мы не можем жить в одном мире с банками и кредитными организациями, которые занимаются нечистоплотным бизнесом», — подытожил он.

Банковская ассоциация «Россия» перестала быть региональной и сменила главу Совет Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») утвердил изменение устава ассоциации в связи с вхождением в нее крупных федеральных банков, а также изменение названия, передает корреспондент Банки.ру. Теперь организация будет носить название «Ассоциация банков России».