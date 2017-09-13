Причины выхода Альфа-Банка из Ассоциации российских банков — невозможность сосуществовать с кредитными организациями, которые занимаются нечистоплотным бизнесом, и позиция главы АРБ Гарегина Тосуняна. Об этом председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов рассказал на съезде другой профильной организации — ассоциации «Россия» (бывшая Ассоциация региональных банков России, теперь Ассоциация банков России) в Сочи.
Напомним, в середине июля этого года стало известно, что ряд крупных игроков банковского рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк — вышли из Ассоциации российских банков.
Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк вышли из Ассоциации российских банков.
«Почему мы вышли из состава АРБ и что бы мы хотели делать в рядах новой, реформированной ассоциации «России»? Мы не можем себе позволить находиться в рядах ассоциации, деятельность которой противоречит тем принципам, которыми мы руководствуемся. Я имею в виду поддержку тех нечистоплотных игроков рынка, которые оказываются в АРБ», — заявил он.
Соколов также добавил, что не считает приемлемой критику регулятора за расчистку банковской системы. «Мы точно не согласны с теми подходами (АРБ), которые касались надзора банковской системы», — отметил он.
Предправления Альфа-Банка рассказал, что много раз обсуждал с главой АРБ то, что будет на съезде, и какая будет повестка. «За день до съезда мы этот документ, наконец, получили», — указал Соколов. Он отметил, что с такой программой и такой позицией нельзя выходить на съезд и нельзя дальше двигаться в рамках банковского сообщества.
«Цель нашего выхода (из АРБ) — привлечь внимание банковского сообщества к тем проблемам, которые есть», — заявил Соколов.
«Мне кажется, что в рамках ассоциации «Россия»... есть все возможности, чтобы изменить подходы к кодексу и этике банков на рынке. Прежде всего нас волнует конструктивное сотрудничество и чистота банковского сообщества. Мы не можем жить в одном мире с банками и кредитными организациями, которые занимаются нечистоплотным бизнесом», — подытожил он.
Совет Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») утвердил изменение устава ассоциации в связи с вхождением в нее крупных федеральных банков, а также изменение названия, передает корреспондент Банки.ру. Теперь организация будет носить название «Ассоциация банков России».
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 666,21 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 309,82 млрд, кредитный портфель — 1 615,61 млрд, обязательства перед населением — 734,10 млрд.