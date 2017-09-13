Банк России утвердил новый перечень системно значимых кредитных организаций. Согласно информации, которую опубликовала пресс-служба регулятора, системообразующих банков стало на один больше — 11 вместо прежних десяти.
Так, в список, в котором ранее уже присутствовали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк, теперь включен еще и Московский Кредитный Банк.
Напомним, на системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».
На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.
Согласно данным рейтинга Банки.ру, Московский Кредитный Банк по состоянию на 1 августа 2017 года занимает девятое место среди всех российских банков по размеру активов, восьмое по величине капитала, седьмое по размеру кредитного портфеля и 11-е по объему вкладов физических лиц.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1 723,91 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 210,44 млрд, кредитный портфель — 1 429,79 млрд, обязательства перед населением — 272,88 млрд.