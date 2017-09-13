Банк России утвердил новый перечень системно значимых кредитных организаций. Согласно информации, которую опубликовала пресс-служба регулятора, системообразующих банков стало на один больше — 11 вместо прежних десяти.

Так, в список, в котором ранее уже присутствовали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк, теперь включен еще и Московский Кредитный Банк.

Напомним, на системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».



На долю системно значимых кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора, отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Согласно данным рейтинга Банки.ру, Московский Кредитный Банк по состоянию на 1 августа 2017 года занимает девятое место среди всех российских банков по размеру активов, восьмое по величине капитала, седьмое по размеру кредитного портфеля и 11-е по объему вкладов физических лиц.

