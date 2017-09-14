На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В августе 2017 года победил отзыв «Рыба гниет с головы, или Как я отработала год в Почта Банке».

«Банку абсолютно все равно на твои проблемы, в каких асоциальных условиях ты работаешь, что твое рабочее место ну никак не походит на банк. Если у тебя есть образование, опыт и элементарное уважение к себе — не трать ни в коем случае время на этот банк. Ну а если ты еле-еле окончил школу и максимум, на что тебя хватило, так это окончить кулинарный колледж, но при этом ты понимаешь, что создан для работы в банке, и считаешь себя магистром экономических наук — добро пожаловать!» — пишет автор отзыва.

Автор под ником JYastrebova получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.



Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!