На информационном портале Банки.ру подведены итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители сайта, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».
В августе 2017 года победил отзыв «Рыба гниет с головы, или Как я отработала год в Почта Банке».
«Банку абсолютно все равно на твои проблемы, в каких асоциальных условиях ты работаешь, что твое рабочее место ну никак не походит на банк. Если у тебя есть образование, опыт и элементарное уважение к себе — не трать ни в коем случае время на этот банк. Ну а если ты еле-еле окончил школу и максимум, на что тебя хватило, так это окончить кулинарный колледж, но при этом ты понимаешь, что создан для работы в банке, и считаешь себя магистром экономических наук — добро пожаловать!» — пишет автор отзыва.
Автор под ником JYastrebova получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32.
Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 201,16 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,42 млрд, кредитный портфель — 161,63 млрд, обязательства перед населением — 95,53 млрд.