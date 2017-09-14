ИД «Коммерсант» 22 сентября проведет бизнес-бранч «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей».

Тема блокчейна стала одной из самых обсуждаемых на экономическом форуме в Петербурге. Цифровая экономика нуждается в принципиально новых технологиях. Система денежных переводов и хранения данных устарела. Ей на смену идет глобальная система распределенных реестров — блокчейн — огромная база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства.

Год назад российский «Финтех» запустил технологическую платформу «Мастерчейн». Мастерчейн — это блокчейн для финансового рынка в рамках существующего российского законодательства, использующий российскую криптографию. После запуска проектов на мастерчейн банками — участниками ассоциации «Финтех» стало понятно, что изменения в экономическом секторе страны неизбежны.

В качестве особого бонуса технологии — высокий уровень безопасности, защита от хакерских атак. Сейчас тестирование проектов на мастерчейн не закончено, но уже в 2018 году должны быть запущены пилоты. Массовое внедрение планируется через два года.

Отдельного внимания заслуживает тема создания отечественной виртуальной валюты — крипторубля, о чем заявила зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на ПМЭФ-2017.

Обсудить новости и перспективы внедрения технологии блокчейн в России приглашены ведущие эксперты рынка.

Программа:

Блок № 1. ICO — новое на рынке ценных бумаг, как блокчейн изменит биржи.

Блок № 2. Майнинг — актуальные проблемы майнинга и его будущее в мировой финансовой системе.

Блок № 3. Регулирование криптовалют. Законодательные нормы и действующие правила.

Блок № 4. Мастерчейн — блокчейн для финансового рынка. Развитие технологии блокчейн в банковской сфере.

Подробности и регистрация.

