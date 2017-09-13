Ассоциация «Россия» (прежняя Ассоциация региональных банков России, избавившаяся в среду от «регионального» статуса и ставшая Ассоциацией банков России) будет выступать за увеличение сроков между комплексными проверками, которые Центральный банк проводит в банках. Об этом рассказал на съезде организации председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сменивший сегодня пост президента ассоциации «Россия» на должность главы совета ассоциации.

«Зачастую эти проверки продлеваются, и получается так, что одна проверка заканчивается, а за ней начинается следующая. И это при том, что сейчас ЦБ переходит в онлайновый режим надзора за кредитными организациями», — отметил он.



Ассоциация «Россия» будет добиваться увеличения сроков с двух до трех, четырех, пяти лет для снижения издержек кредитных организаций, сказал Аксаков.