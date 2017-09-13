Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС принимать налоговые реформы «квалифицированным большинством», а не единогласным решением всех стран, как в настоящий момент, сообщает Reuters.

«Европа должна быть в состоянии действовать быстрее и решительнее», — сказал Юнкер, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Его предложение положит конец способности одной страны наложить вето на решения на уровне министров, хотя национальные лидеры сохранят за собой право вето на саммитах ЕС. Именно право вето на министерском уровне во многом блокировало серьезные пересмотры налогового законодательства в ЕС.

Юнкер заявил, что по уже существующим правилам можно перейти к принятию решений на основании большинства голосов в определенных областях и этот метод должен применяться к решениям о «справедливых налогах в цифровой индустрии».

Более простой механизм принятия решений среди стран ЕС также может быть использован для принятия законодательных предложений по налогу на добавленную стоимость и единой консолидированной налоговой базе, что позволило бы согласовать национальные правила налоговых вычетов, отметил Юнкер.



Комиссар по налоговым вопросам Пьер Московиси заявил в среду, что ЕК представит новую инициативу по цифровому налогообложению в ближайшие недели. Ранее ЕК положительно отреагировала на предложение четырех крупнейших стран еврозоны: Франции, Германии, Италии и Испании — о разработке нового закона, который запретит интернет-компаниям пользоваться низкими налоговыми ставками в некоторых европейских странах, а обяжет их платить долю налога в странах, где их прибыль заработана.