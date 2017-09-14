Последней тенденцией на рынке микрозаймов можно считать то, что их стали брать заемщики с испорченной в прошлом кредитной историей с целью ее исправить. Только за прошедший месяц их количество увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в абсолютном выражении таких заемщиков порядка 60—95 тыс. (1—1,5% от общего количества заемщиков микрофинансовых организаций). Такие данные представила компания «Домашние деньги».

По мнению экспертов, ситуация объяснима и вполне логична для рынка. Население после прохождения пика кризиса задумалось о смене автомобиля, покупке квартиры, то есть о тех крупных покупках, которые в 80% случаях невозможны без оформления крупного кредита. Однако банки не торопятся кредитовать таких заемщиков, опасаясь их быстрого выхода на просрочку. В итоге они сначала обращаются в МФО за займом, который дисциплинированно обслуживают, а после его погашения идут в банк для оформления ипотеки или автокредита — с уже исправленной кредитной историей.

Если макроэкономическая ситуация в стране не будет в дальнейшем ухудшаться и предпосылки к ее росту сохранятся, то по итогам года доля таких заемщиков достигнет 2—3%, прогнозируют в компании «Домашние деньги».



Там обращают внимание на то, что дефолтность среди таких заемщиков находится на рекордно низком уровне: из 100 клиентов, желающих исправить свою кредитную историю, лишь четыре или пять вновь выходят на просрочку и не справляются с поставленной задачей.