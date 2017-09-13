Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

МВБ «призывает департаменты и агентства выявлять любое использование или наличие продуктов «Лаборатории Касперского» в своих информационных системах в течение следующих 30 дней, разрабатывать подробные планы по удалению и прекращению использования продуктов (разработчика) в течение следующих 60 дней», отмечается в документе. Министерство также обязует госучреждения через 90 дней с момента публикации данной директивы «начать осуществлять план по прекращению использования и удалению продуктов из информационных систем».

В заявлении отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она «обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками «Лаборатории Касперского», российской разведкой и другими правительственными учреждениями», а также «требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны «Лаборатории Касперского» в перехвате сообщений, проходящих через российские сети».

По словам Дьюк, причиной такого указания стал тот факт, что «использование продуктов «Лаборатории Касперского» представляет риск информационной безопасности федеральных информационных систем». Она подчеркивает, что продукты организации «обеспечивают широкий доступ к файлам и более высоким привилегиям на компьютерах, на которых установлено ПО», что может быть использовано хакерами «для компрометации этих информационных систем». «Приоритетом МВБ является обеспечение целостности и безопасности федеральных информационных систем», — поясняет и. о. министра.

«Риск, что российское правительство, действуя самостоятельно или в сотрудничестве с «Лабораторией Касперского», может воспользоваться доступом, предоставляемым продуктами «Лаборатории Касперского», для компрометации информационных систем, напрямую затрагивает национальную безопасность США», — говорится в документе.

И. о. главы ведомства указала, что министерство «предпримет соответствующие действия, связанные с продуктами любой компании, которые представляют угрозу безопасности» США.

​Крупный ретейлер в США отказался от продажи ПО «Лаборатории Касперского» Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию «Лаборатории Касперского»: в настоящий момент программное обеспечение российской компании отсутствует на сайте продавца. Компания опасается, что производитель систем защиты от киберугроз связан с российскими властями.



Дьюк также подчеркнула, что «Лаборатория Касперского» может подать письменное заявление МВБ, чтобы опротестовать информацию о рисках, которые представляет ПО компании для федеральных информационных систем США. «МВБ предоставляет «Лаборатории Касперского» возможность подать письменное заявление для решения или снижения обеспокоенности министерства» по этим проблемам, говорится в заявлении. «Министерство хочет гарантировать, что у компании есть все возможности информировать и. о. министра о любых свидетельствах, материалах или данных, относящихся к делу. Эта возможность также доступна любой другой организации, которая утверждает, что директива повлияла непосредственно на ее коммерческие интересы», — заключила и. о. министра.

Администрация президента США Дональда Трампа 11 июля исключила «Лабораторию Касперского» из двух списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования государственными структурами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл решение властей США вокруг «Лаборатории Касперского» политизированным.

В американских СМИ в последние месяцы не раз появлялись материалы о том, что компания якобы тесно связана с разведывательными службами РФ. Глава и основной владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский неоднократно заявлял о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых программ, чтобы развеять возможные подозрения. «Лаборатория Касперского» не раз опровергала утверждения о наличии у нее недопустимых связей с ФСБ.



В августе портал новостей о высоких технологиях Engadget сообщал, что ФБР США на протяжении года проводило брифинги с представителями американских компаний энергетического и технологического секторов с целью убедить их отказаться от использования продукции «Лаборатория Касперского».