Заключено межправительственное соглашение о предоставлении Россией Белоруссии в 2017 году государственного кредита в сумме 700 млн долларов США на цели погашения и обслуживания в текущем году ее госдолга перед РФ. Документ был подписан 30 августа 2017 года, вступил в силу 11 сентября и 13 сентября опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, средства предоставляются в рублях РФ по курсу на дату подписания соглашения, а учет задолженности ведется в долларах.

Кредит предоставляется при условии выполнения Белоруссией обязательств по ранее предоставленным Россией кредитам, а также по кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития, отмечается в соглашении.

К соглашению приложен график, согласно которому белорусская сторона погашает кредит по частям в течение десяти лет начиная с апреля-2018, осуществляя платежи 15 апреля и 15 октября каждого года (до 15 октября 2027 года).

Ставка по кредиту равна ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на 1,45 процентного пункта, следует из документа.

В случае просрочки выплат на просроченную задолженность будут начисляться в полтора раза более высокие проценты, а если просрочка достигнет полугода, РФ вправе будет объявить всю задолженность срочной к погашению с начислением вышеуказанных повышенных процентов на всю сумму непогашенного долга.