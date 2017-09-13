Заключено межправительственное соглашение о предоставлении Россией Белоруссии в 2017 году государственного кредита в сумме 700 млн долларов США на цели погашения и обслуживания в текущем году ее госдолга перед РФ. Документ был подписан 30 августа 2017 года, вступил в силу 11 сентября и 13 сентября опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется, средства предоставляются в рублях РФ по курсу на дату подписания соглашения, а учет задолженности ведется в долларах.
Кредит предоставляется при условии выполнения Белоруссией обязательств по ранее предоставленным Россией кредитам, а также по кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития, отмечается в соглашении.
К соглашению приложен график, согласно которому белорусская сторона погашает кредит по частям в течение десяти лет начиная с апреля-2018, осуществляя платежи 15 апреля и 15 октября каждого года (до 15 октября 2027 года).
Ставка по кредиту равна ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на 1,45 процентного пункта, следует из документа.
В случае просрочки выплат на просроченную задолженность будут начисляться в полтора раза более высокие проценты, а если просрочка достигнет полугода, РФ вправе будет объявить всю задолженность срочной к погашению с начислением вышеуказанных повышенных процентов на всю сумму непогашенного долга.Предусмотрена возможность досрочного полного или частичного возврата кредитных средств Белоруссией без дополнительных расходов при условии предварительного уведомления кредитора (как минимум за 30 дней).