Ассоциация «Россия» (прежняя Ассоциация региональных банков России, ставшая в среду, 13 сентября, Ассоциацией банков России) в лице возглавлявшего ее до вчерашнего дня председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова несколько раз предлагала другой профильной банковской организации — Ассоциации российских банков в лице ее главы Гарегина Тосуняна объединиться, при этом на должность президента должен был быть назначен Тосунян. Об этом Аксаков рассказал в кулуарах съезда ассоциации «Россия».

Отвечая на вопрос журналистов, Аксаков сообщил: «Вопрос объединения ассоциаций стоял всегда. Более того, в 2006 году, когда меня избрали президентом (ассоциации «Россия». — Прим. Банки.ру), я поехал к Гарегину Ашотовичу и предложил конструкцию «президент и председатель совета», причем президент — он. И объединение ассоциаций, потому что уже тогда я считал, что лучше объединиться и это будет сильнее, мощнее и эффективнее. На что Гарегин сказал: «Пожалуйста, присоединяйтесь».

«После этого было несколько попыток с моей стороны. Я, кстати, обсуждал этот вопрос с Германом Оскаровичем (Грефом, главой Сбербанка. — Прим. Банки.ру) лет десять назад, и он всегда был за объединение. Но процесс не пошел. Сейчас я все еще считаю, что надо объединяться. Я за объединение», — добавил Аксаков.



Он сообщил, что не обращался к главе АРБ с данным предложением в последнее время, и подчеркнул, что теперь АРБ должна приходить к ним с таким предложением.

13 сентября было объявлено о ребрендинге ассоциации «Россия» и смене ее руководства: на должность президента назначен бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, а Аксаков стал главой совета ассоциации.

