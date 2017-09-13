Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26207 (с погашением 3 февраля 2027 года) на сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Объем предложения составлял 20 млрд рублей, средневзвешенная доходность выпуска — 7,59% годовых. Спрос на аукционе достиг 45,639 млрд рублей.



Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 14 октября 2024 года) на сумму 20 млрд рублей при объеме предложения 20 млрд. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,66% годовых. Спрос на аукционе достиг 57,697 млрд рублей.