«Мегафон» ищет поставщика системы хранения данных об абонентах — так называемого репозитария, или User Data Repository. Отказ системы в мае привел к самому масштабному сбою в истории оператора, пишут «Ведомости».

Репозитарий представляет собой систему сбора, хранения и обработки данных об абонентах. До сих пор «МегаФон» использовал систему от Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Именно из-за сбоя в этой системе и по вине HP, утверждал оператор, произошел самый масштабный сбой сети «МегаФона». В мае этого года абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья в течение нескольких часов не могли звонить и пользоваться мобильным Интернетом. Менее чем через месяц связь снова упала.

«МегаФон» сообщил о «массовых сложностях со связью» Оператор «МегаФон» сообщил о возникновении «массовых сложностей со связью».

Теоретически один оператор может использовать несколько таких систем, одна из которых используется для резервирования, рассуждают собеседники издания в двух операторах. По их словам, стоимость системы может сильно варьироваться в зависимости от задач оператора. Для обслуживания только абонентской базы Москвы такая система может стоить около 4—5 млн долларов.



По данным издания, МегаФон» ведет с HPE переговоры о возмещении убытков от сбоя связи 19 мая. Также оператор рассматривает возможность обращения в суд, если договориться не удастся. Обсуждается и форма компенсации. Требований по компенсации к HPE «МегаФон» не предъявлял, но в договоре такая возможность предусмотрена, сообщила через пресс-службу операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова. Пока неизвестно, удалось ли им договориться. Также неизвестно, будет ли оператор разрывать контракт с HPE.

На этой неделе «МегаФон» объявил о ребрендинге. Новая стратегия предполагает трансформацию из оператора связи в оператора новых возможностей. В своей новой стратегии «МегаФон» ориентируется на так называемого «цифрового человека», на его потребности. С учетом этих потребностей разрабатываются новые продукты и услуги.