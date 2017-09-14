Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:23 мск просел на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 818,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,43% на отметке 27 774,01 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,16% и находился на отметке 3 378,39. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,24% до 3 222,57 пункта. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,03% до 2 360,92.