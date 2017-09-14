Сбербанк подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего владельца ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головная компания группы JFC — крупнейшего импортера фруктов в Россию) Владимира Кехмана, сообщили РАПСИ в суде.

В ходе анализа активов ЗАО его конкурсный управляющий установил, что должником в период с 2012 по 2015 год велась заведомо убыточная деятельность. Кехман, который в тот период являлся генеральным директором должника, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения заведомо убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями он причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности кредиторов ЗАО стало невозможным. Это в совокупности является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, говорится в заявлении. Совокупный финансовый результат таких операций — убыток в объеме около 4 млрд рублей.

Ранее суд продлил на три месяца процедуру банкротства в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си». Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры. Рассмотрение следующего отчета арбитраж назначил на 15 декабря.

Суд первой инстанции в сентябре 2015 года признал компанию Владимира Кехмана банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство. Временный управляющий Дмитрий Бубнов сообщил тогда в суде, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на 18,2 млрд рублей. Процедура наблюдения была введена в отношении ЗАО «Группа Джей Эф Си» в марте 2012 года по инициативе самой компании.

Арбитраж 2 августа 2016 года по заявлению Сбербанка РФ признал Кехмана банкротом. В ходе рассмотрения заявления о банкротстве бизнесмена его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона.