Банк России завершает работу над законопроектом об упрощении процедуры выпуска облигаций и рассчитывает на его принятие до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития финансовых рынков Банка России Алексей Орлов.

«Что касается темы по упрощению эмиссии облигаций, мы... находимся в достаточно финальной стадии разработки этой концепции», — сказал он.

Концепция предусматривает выпуск биржевых облигаций по программе за 24 часа с момента подачи документов и до начала торговли бумагами. Помимо упрощения процесса регистрации бумаг проект предусматривает переход на электронный документооборот, введение ориентировочного количества облигаций в выпуске — «benchmark size».

«Мы проанализировали основные барьеры и хотим решить ряд вопросов о юридических и операционных рисках при выходе на рынок облигаций», — сказал Орлов.

ЦБ ставит целью увеличение доли заимствований российскими корпорациями на 20% в 2018 году за счет реформы рынка ценных бумаг. «Надеюсь, что до конца года мы этот проект закончим», — сказал Орлов.

Позднее он сообщил Reuters, что вся концепция будет изложена в законопроекте и ЦБ надеется на его принятие в ходе осенней сессии Госдумы. Регулятор поработает над вопросами открытой и закрытой подписки и рекламы инструментов, в том числе облигаций, для неограниченного круга инвесторов. «Мы планируем выпустить консультационный доклад, где помимо прочих вопросов рынка капитала хотели рассмотреть вопросы о привлечении широкого круга участников к определенным инструментам», — сказал он.