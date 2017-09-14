Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что беспокоиться о потолке госдолга страны не стоит до 2018 года.

«Нам не нужно беспокоиться об этом вопросе (потолке госдолга США. — Прим. ред.) до 2018 года», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил избавиться от потолка госдолга США. По его мнению, он «усложняет ситуацию» и «на самом деле не обязателен». Ранее сообщалось, что Трамп может договориться об очередном повышении потолка госдолга с оппозиционными демократами в конгрессе, что вызвало недовольство ряда республиканцев.

В настоящее время потолок госдолга составляет 19,8 трлн долларов. США — единственная страна, где уже существующие долговые и расходные обязательства правительства утверждает конгресс. Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.

Говоря о налоговой реформе, Мнучин повторил представленную ранее властями США позицию о том, что облегчение налогообложения можно будет «оплатить» экономическим ростом.

Налоговая реформа с широким снижением коэффициентов налогообложения является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его администрация и республиканские лидеры конгресса США обнародовали в июле совместное заявление, в котором объявили о начале разработки налоговой реформы и пообещали «как можно более ощутимое» снижение налогов для корпораций и физических лиц.