Фрунзенский районный суд Саратова принял решение о заключении под домашний арест бывшего директора Саратовского филиала Россельхозбанка предпринимателя Олега Коргунова. Он был задержан сотрудниками ФСБ 12 сентября в Москве и этапирован в Саратов. Экс-главе саратовского Россельхозбанка вменяют злоупотребление полномочиями. Речь идет о действиях главы филиала банка при строительстве сельскохозяйственного рынка «Солнечный» в Саратове, пишет «Коммерсант».



Коргунов помещен под домашний арест на два месяца. Как сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Саратова, Коргунов подозревается по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Коргунов возглавлял саратовский филиал Россельхозбанка с мая 2009-го по август 2016 года.



По данным источника газеты, близкого к следствию, уголовное дело в отношении Коргунова возбуждено около месяца назад и связано с эпизодом строительства саратовского рынка «Солнечный». В 2014 году к губернатору Валерию Радаеву обратился председатель правления СПК «Солнечный» Александр Мирошников с просьбой вмешаться в разрешение проблемы вокруг строительства объекта. Мирошников утверждал, что в состав кооператива входили доверенные лица областных чиновников — в том числе и Олег Коргунов, чья доля была записана на подставное лицо, — которые вышли из общества незадолго до того, как правительство решило сменить подрядчика.

В результате смены компании, возводящей рынок, «Солнечный» якобы потерял более 50 млн рублей. Коргунов, писал Мирошников, настоял на своем участии в проекте при обсуждении возможности кредитования кооператива в Россельхозбанке. Также условием кредитования, с его слов, стало заключение договора генерального подряда с ЗАО «Стройконструкция». На строительство рынка была открыта кредитная линия на 55 млн рублей. В декабре 2012 года «Стройконструкция» получила 36 млн рублей, но впоследствии прекратила работу, что и послужило поводом для смены застройщика на «Облпотребсоюз».

Тогда Коргунов отказался комментировать письмо, реакции со стороны региональных властей не последовало. Сейчас Россельхозбанк пытается обанкротить саратовский «Облпотребсоюз» из-за долгов по кредиту, который последний взял под залог двух корпусов и общежития Балашовского кооперативного техникума. Деньги «Облпотребсоюз» взял как раз на завершение строительства рынка «Солнечный», который был сдан в сентябре 2014 года.

Глава саратовского «Облпотребсоюза» Олег Подборонов сказал, что ничего не знает о деле в отношении Коргунова. На вопрос, приходили ли к нему следователи за показаниями, Подборонов сказал, что, «может быть, и приходили», но он сейчас этого уже не помнит.