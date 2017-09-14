Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 сентября 2017 года составила 28,93 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился на 87%, сообщили «Известиям» в Национальном центре банкротств (НЦБ).



По оценкам НЦБ, величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина сейчас составляет в среднем 1,7 млн рублей. По сравнению с началом года, когда этот показатель был равен 1,27 млн, он вырос на 34%.

По словам директора НЦБ Дмитрия Токарева, в настоящее время четко вырисовывается тренд, когда суды признают должников банкротами в 85% случаев, что не всегда подразумевает полное списание долгов.



«Необходимо различать признание судами физического лица банкротом и освобождение от денежных обязательств по итогам рассмотрения банкротного дела должника, — пояснил Токарев. — Сейчас суды делают упор на финансовый отчет арбитражного управляющего. Полное списание долгов по сложившейся практике происходит в 65—70% случаев».

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой заемщик с суммой долга больше 500 тыс. рублей. Сейчас эта процедура предусматривает два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа, для того чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

Рост показателей невозвратной задолженности вызывает беспокойство не только за самих должников, но и за банковский сектор в целом.



«Только в январе — июне текущего года банкротами было признано порядка 13,2 тысячи россиян, — рассказал управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон Толмачев. — В первый год после внесения поправок в закон о банкротстве положительных решений в отношении граждан было принято не более тысячи. С учетом роста числа граждан, которые допускают просрочку свыше 90 дней, в перспективе двух лет число исков о банкротстве может вырасти в четыре — пять раз. Механизм банкротства является козырем не для кредитора, а для должника: в случае успешного банкротства на практике долги приходится просто списывать».

Именно поэтому в абсолютном большинстве случаев формирования значительной задолженности по беззалоговым займам банки не дожидаются подачи заемщиком иска о банкротстве и предлагают реструктурировать задолженность, указал Толмачев.

По данным ЦБ, общий объем просрочки по розничным кредитам составляет 871 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 1,8%.

