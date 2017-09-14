В Татарстане экс-руководитель страховой компании предстанет перед судом по обвинению в хищении около 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, с июня 2008 года по июнь 2014-го женщина, занимавшая в то время должность руководителя казанского филиала московской страховой компании, используя свое служебное положение, заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей организациями. При этом страховые полисы данные фирмы фактически не получали и не реализовывали. В дальнейшем, подписав акты выполненных работ, злоумышленница похитила денежные средства, поступившие на расчетные счета подконтрольных ей фирм, но не оприходованные в кассу. В итоге, как полагает следствие, страховой компании причинен ущерб на общую сумму около 400 млн рублей», — говорится в релизе.



Потерпевшая сторона уже заявила гражданский иск. Следствие наложило арест на имущество обвиняемой (на жилые и нежилые помещения в Казани). Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

