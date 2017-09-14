Мосгорсуд признал законным продление ареста в отношении гадалки Ноны Михай по делу о хищении средств Нота-Банка, рассказали РАПСИ в пресс-службе суда. Таким образом, решение Тверского районного суда города Москвы осталось без изменений.

Как сообщалось ранее, Михай обвиняется в пособничестве мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт таро и кофейной гущи.

В июле этого года Мосгорсуд продлил арест бывшим совладельцам банка Дмитрию и Вадиму Ерохиным, а также оставил под стражей финансового директора учреждения Галину Марчукову и ее сестру Ларису, которые дали показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Как следует из материалов следствия, уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года сестрам Марчуковым были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу.

По версии правоохранительных органов, Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, так как в его квартире было обнаружено почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог. Захарченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и 294 УК РФ («Воспрепятствование производству предварительного расследования»). Свою вину в инкриминируемых преступлениях он не признает.

В рамках уголовного дела о хищениях в Нота-Банке на данный момент расследуется четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два по растрате. По данным СМИ, «дыра» в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 млрд рублей.