Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются для отмывания денег и в других незаконных финансовых операциях, говорится в заявлении на сайте Национальной ассоциации интернет-финансов Китая (NIFA).

«Необходимо отметить, что биткоин и другие криптовалюты все чаще становятся инструментом для отмывания денег, незаконного оборота наркотиков, контрабанды, действий по нелегальному сбору средств. Инвесторам необходимо сохранять бдительность и в случае обнаружения какой-либо незаконной активности обратиться в компетентные органы», — говорится в заявлении.

Ассоциация отмечает, что биткоину и другим криптовалютам свойственна волатильность, отсутствие четко определенной базы ценности, спекулятивная атмосфера на рынке, при которой инвесторы часто слепо следуют трендам, что легко может привести их к финансовым потерям. По мнению экспертов, инвесторам следует повысить бдительность, чтобы предотвратить подобные риски.

Ассоциация в своем заявлении призывает соблюдать законы страны и следовать предписанным нормам, не участвовать в централизованных операциях, связанных с криптовалютой, и не предоставлять подобные услуги, а также противодействовать незаконной финансовой активности.