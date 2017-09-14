Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



«Следствием установлено, что обвиняемый совместно с иными лицами в период с 12 апреля 2011 года по 1 июля 2015 года, используя подконтрольные им фиктивные организации, в нарушение требований федерального законодательства незаконно осуществлял банковскую деятельность без лицензии. Указанные действия совершались по поручению клиента — ООО «Консалт» и представляли собой инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических и физических лиц», — говорится в релизе.



В результате злоумышленники получили доход в размере 7% с каждой суммы, поступившей от ООО «Консалт» на расчетные счета подконтрольных им организаций, который составил около 4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, добавили в ведомстве.