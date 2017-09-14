Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Процесс оздоровления «Открытия» займет несколько месяцев, по завершении которых банк будет докапитализирован. Хотя председатель правления будет названием только в завершении процесса, я хотела бы уже сегодня анонсировать, что эту позицию согласился занять Михаил Михайлович Задорнов», — рассказала она в ходе доклада на пленарном заседании.



Формирование правления «ФК Открытия» будет завершено лишь к концу года. До этого момента Михаил Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24 и завершать объединение группы ВТБ.

Напомним, Банк России 29 августа объявил, что становится основным инвестором «ФК Открытие». В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

СМИ: Михаил Задорнов перейдет в банк «ФК Открытие» Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», но точная должность была неизвестна.

В мае 2017 года наблюдательный совет ВТБ не включил Михаила Задорнова в новый состав правления, а в июле сообщалось о том, что в связи с управленческой реформой в ВТБ Задорнов станет еще одним первым зампредом правления ВТБ и будет курировать финансы, операционную деятельность и кадры. От руководства розницей он отойдет полностью, глобальным куратором этого направления в объединенном банке станет нынешний зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. При этом другие топ-менеджеры ВТБ 24 в состав правления объединенного банка не войдут.

В понедельник, 28 августа, СМИ сообщили, что «ФК Открытие» предложило Задорнову занять пост антикризисного менеджера и возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка.

​Михаил Задорнов возвращается​ в состав правления ВТБ Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов снова войдет в состав правления банка ВТБ. Соответствующее решение было принято в понедельник, 28 августа, на заседании наблюдательного совета ВТБ. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, близкий к кредитной организации.

