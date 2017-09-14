Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов займет пост председателя правления санируемого банка «ФК Открытие». Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
«Процесс оздоровления «Открытия» займет несколько месяцев, по завершении которых банк будет докапитализирован. Хотя председатель правления будет названием только в завершении процесса, я хотела бы уже сегодня анонсировать, что эту позицию согласился занять Михаил Михайлович Задорнов», — рассказала она в ходе доклада на пленарном заседании.
Формирование правления «ФК Открытия» будет завершено лишь к концу года. До этого момента Михаил Задорнов продолжит возглавлять ВТБ 24 и завершать объединение группы ВТБ.
Напомним, Банк России 29 августа объявил, что становится основным инвестором «ФК Открытие». В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».
Бывший министр финансов, член правления ВТБ и председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», официальное объявление о кадровых перестановках запланировано на четверг, 14 сентября, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Задорнов переходит в руководство санируемого банка «ФК Открытие», но точная должность была неизвестна.
В мае 2017 года наблюдательный совет ВТБ не включил Михаила Задорнова в новый состав правления, а в июле сообщалось о том, что в связи с управленческой реформой в ВТБ Задорнов станет еще одним первым зампредом правления ВТБ и будет курировать финансы, операционную деятельность и кадры. От руководства розницей он отойдет полностью, глобальным куратором этого направления в объединенном банке станет нынешний зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. При этом другие топ-менеджеры ВТБ 24 в состав правления объединенного банка не войдут.
В понедельник, 28 августа, СМИ сообщили, что «ФК Открытие» предложило Задорнову занять пост антикризисного менеджера и возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка.
Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов снова войдет в состав правления банка ВТБ. Соответствующее решение было принято в понедельник, 28 августа, на заседании наблюдательного совета ВТБ. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник, близкий к кредитной организации.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.