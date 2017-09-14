На сегодняшний день экономически активному россиянину необходимо для счастья 184 тыс. рублей в месяц, выяснили в исследовательском центре Superjob. Это на 5% больше, чем в октябре 2015 года, но пока меньше, чем в 2010 году.



В исследовании отмечается, что пороговые значения для определения богатства, бедности и денежного эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране. В непростые времена граждане согласны на меньшее, но как только жизнь налаживается, ожидания начинают расти.



Так, в 2010 году для счастья россиянам нужно было 188 тыс., в 2014-м — 173 тыс., в феврале 2015-го — 162 тыс., в октябре 2015-го — 175 тыс. рублей.



Бедным в настоящий момент, по мнению среднестатистического россиянина, можно считать того, кто зарабатывает менее 17 тыс. рублей в месяц. Богатый — это человек с доходом выше 463 тыс. рублей.



В столице порог бедности — 20 тыс., богатства — 563 тыс., счастья — 202 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге бедность — это доход ниже 18 тыс., богатство начинается с 417 тыс. рублей. Для счастья в Петербурге нужно больше денег, чем в Москве, — 213 тыс. рублей. В регионах черта бедности — 16 тыс., для счастья хватит 180 тыс., но, чтобы считаться богатым, денег нужно больше, чем в Северной столице, — 450 тыс. рублей.