Активы банковского сектора за восемь месяцев выросли на 4,5%, кредиты экономике — на 3,5%, кредиты нефинансовому сектору — на 2,3%, кредиты физическим лицам — на 7,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Банки России. XXI век», организованном Ассоциацией банков России.

«Можно с уверенностью говорить о восстановлении розничного кредитования при одновременной стабилизации его качества на фоне перехода банков к использованию более консервативных скоринговых моделей. ЦБ по-прежнему будет уделять повышенное внимание этому сегменту», — сказала она.



Прибыль российских банков за восемь месяцев достигла 997 млрд рублей и превысила показатель за весь 2016 год, отметила Набиуллина.



Удалось стабилизировать и качество кредитного портфеля, отметила глава ЦБ. Удельный вес просроченной задолженности по корпоративным кредитам чуть вырос, в пределах 0,1%, по розничным — чуть сократился.



«Изменения очень небольшие, тут можно говорить скорее о стабилизации просроченной задолженности», — пояснила Набиуллина.

Вклады населения за указанный период выросли на 5%, почти до 25 трлн рублей.

Доля вкладов населения в пассивах банков впервые за долгое время превысила долю корпоративного фондирования, подчеркнула Набиуллина.