Отзыв лицензии у банка «Югра» был закономерным итогом действий его собственников и менеджеров, которые создали карманный банк для финансирования своего бизнеса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Этот кейс — один из крайне неприятных из-за безответственного поведения собственников, которые создали карманный банк для финансирования прежде всего своих проектов. Но при этом активно обходили ограничения регулятора, крайне агрессивно привлекая средства вкладчиков, кредитный портфель был низкого качества», — рассказала она в ходе выступления.

Глава ЦБ также отметила, что предложенный собственниками план спасения не соответствовал требованиям законодательства и, более того, предполагал долгосрочное десятилетнее субсидирование государством. «Отзыв лицензии стал закономерным итогом действий собственников и менеджеров банка», — подытожила она.

Банк «Югра» подал иск в суд о признании недействительным отзыва лицензии Банк «Югра» направил иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным отзыва лицензии у кредитной организации регулятором. Исковое заявление было подано бывшим председателем правления банка Дмитрием Шиляевым.



Напомним, ЦБ с 10 июля этого года ввел в банк «Югра» временную администрацию в лице АСВ сроком на шесть месяцев и установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. АСВ оценило объем своих выплат в рамках данного страхового случая в сумму около 170 млрд рублей. Выплаты начались 20 июля через пять банков. Позже, 28 июля, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил свою временную администрацию, при этом работа временной администрации АСВ была прекращена.

По данным регулятора, бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.