Риски на бизнес собственников банков нужно жестко ограничивать, не нужно обманывать регулятор. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Риски на бизнес собственников и менеджмента нужно жестко ограничивать и не пытаться обманывать регулятор через запутанные схемы владения и неформальные договоренности. Банковский бизнес должен быть именно банковским, а не инвестиционным. Если собственники банков хотят заниматься иным бизнесом, пусть финансируют его не из средств своих вкладчиков. А то у нас получается асимметричное распределение вершков и корешков», — отметила она.

«Если бизнес успешен, то владельцы богатеют. А если нет, то АСВ должно выплачивать вкладчикам страховое возмещение. Такой подход для нас, конечно, неприемлем», — рассказала Набиуллина в ходе своего выступления.