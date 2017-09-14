Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,93 рубля, курс евро уменьшился на 10 копеек, до 68,81 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Основными факторами укрепления российской валюты выступают высокие цены на нефть и приближение налогового периода, указывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. При этом в котировки доллара и евро уже заложено решение российского регулятора снизить ставку на 0,5%, которое может быть принято на заседании совета директоров ЦБ 15 сентября.

«По результатам заседания рубль может получить поддержку в виде готовности регулятора при текущих экономических условиях и дальше снижать ставку, что будет способствовать росту интереса к рублевым облигациям в рамках операций carry trade, так как позволит заработать на росте их стоимости», — отмечает эксперт.

В первой половине четверга покупатели могут довести курс доллара до 58,12 рубля, допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Без отката паре USD/RUB будет сложно пройти уровень 58 рублей. Если рынок по доллару закроется в районе 57,9—58 рублей за «американца», то в пятницу ждем роста котировок до 58,34 рубля и выше», — комментирует эксперт.

Сегодня в центре внимания участников рынка находятся инфляционные данные по США, отмечает аналитик. Он поясняет, что рост инфляции вызовет продолжение ралли доллара и ослабление рубля. По курсу евро эксперт ожидает восстановление до 69,15 рубля.

Впрочем, темпы ослабления рубля к иностранным валютам замедлятся, уверен Антонов. «Все-таки цена на нефть сорта Brent повышалась до 55,18 доллара за баррель. Кроме того, приближается налоговый период. По примерным оценкам, платежи в бюджет составят около 1,5 триллиона рублей», — отмечает эксперт.