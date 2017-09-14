Арбитражный суд Москвы отложил на 27 октября рассмотрение заявления Социнвестбанка о признании банкротом бывшего владельца организации Сергея Таболина в связи с переговорами сторон об урегулировании спора. Представитель должника ходатайствовал об отложении судебного заседания в целях урегулирования спора во внесудебном порядке. Представитель Социнвестбанка поддержал ходатайство Таболина.

Столичный арбитраж в июне прекратил производство по заявлению бывшего акционера банка Михаила Приклонского о признании банкротом Таболина. Согласно мировому соглашению между заявителем и должником, утвержденному судом, Таболин обязуется уплатить кредитору 3,1 млн рублей в срок до 31 декабря 2018 года.

В рамках дела о банкротстве суд 23 августа 2016 года отклонил заявление ООО «Уайт Сейл Риэлти» о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект незавершенного строительства площадью 600 кв. м, принадлежащий на праве собственности Таболину.

В заявлении говорится, что непринятие истребуемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, поскольку должником с 2010 года не исполняется решение суда о взыскании с него в пользу заявителя денежных средств. В связи с этим, по мнению заявителя, действуя недобросовестно, Таболиным может быть отчуждено вышеуказанное имущество.

Однако суд отклонил заявление ООО. Доказательства, свидетельствующие о действиях Таболина, направленных на реализацию принадлежащего ему имущества третьим лицам, а также доказательства наличия реальной угрозы невозможности исполнения судебного акта заявителем не представлены, отметил суд.

Таболин стал акционером Социнвестбанка в 2007—2008 годах. Ранее он владел Акромбанком, который был переименован в КБ «Русский Банк Делового Сотрудничества».