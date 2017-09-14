Банк России планирует обжаловать выплату дивидендов акционерам санируемого банка «Открытие» за первое полугодие, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Банки России — XXI век».



«Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов», — объяснила Набиуллина.

ЦБ РФ 29 августа объявил о финансовом оздоровлении крупнейшего частного банка «ФК Открытие», впервые применив новый механизм санации через вхождение в капитал с помощью созданного регулятором Фонда консолидации банковского сектора.

«По предварительным оценкам, с учетом того что еще не все активы группы изучены временной администрацией, объем докапитализации по всей группе, который может потребоваться, находится в пределах 250—400 миллиардов рублей», — говорил зампред Центробанка Василий Поздышев.