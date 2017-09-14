Банк «Открытие» в своих операциях часто ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания долгосрочных действий, сообщила на форуме Ассоциации банков России в Сочи глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такое поведение было заметно по покупке евробондов «Россия 30» для участия в операциях валютного РЕПО с Банком России.



«В целом эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей «Открытия», и, увидев концентрацию таких бумаг на балансе у одного участника, мы в 2015 году снизили лимиты и повысили ставки. Но что должно беспокоить участников банковского сектора: на балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволило приукрашать финансовое состояние банка. Имело место манипулирование рыночной ценой. Мы понимаем, что наш облигационный рынок недостаточно глубок, такие возможности у отдельных рыночных игроков остаются. Но для нас как для регулятора важно, чтобы они не вели к занижению капитала», — сказала она.

«В случае когда на балансе банка сконцентрирован почти полный объем той или иной ценной бумаги, это создает дополнительные риски, и мы можем требовать создания дополнительных резервов», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, «Открытие» совершало многие операции «исключительно из конъюнктурных соображений, не проводя полноценного анализа рисков».