Банк «Открытие» в своих операциях часто ориентировался на краткосрочные выгоды без понимания долгосрочных действий, сообщила на форуме Ассоциации банков России в Сочи глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такое поведение было заметно по покупке евробондов «Россия 30» для участия в операциях валютного РЕПО с Банком России.
«В целом эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей «Открытия», и, увидев концентрацию таких бумаг на балансе у одного участника, мы в 2015 году снизили лимиты и повысили ставки. Но что должно беспокоить участников банковского сектора: на балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволило приукрашать финансовое состояние банка. Имело место манипулирование рыночной ценой. Мы понимаем, что наш облигационный рынок недостаточно глубок, такие возможности у отдельных рыночных игроков остаются. Но для нас как для регулятора важно, чтобы они не вели к занижению капитала», — сказала она.
«В случае когда на балансе банка сконцентрирован почти полный объем той или иной ценной бумаги, это создает дополнительные риски, и мы можем требовать создания дополнительных резервов», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, «Открытие» совершало многие операции «исключительно из конъюнктурных соображений, не проводя полноценного анализа рисков».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.