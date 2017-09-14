Базирующийся в Костроме Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.
Депозит «Проценты на проценты» с возможностью расторжения договора на льготных условиях привлекается теперь под 5,9% годовых, а без возможности льготного расторжения договора — под 6,5—6,9%. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Ставка по вкладу «Постоянный доход» с возможностью льготного расторжения договора в данный момент также равна 5,9%, а ставки без возможности льготного расторжения — 6,5—6,9% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Депозит «Максимальный доход» с льготным досрочным изъятием можно разместить под 6,9% годовых, а без опции льготного расторжения договора — под 7,5—7,9%. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Срок размещения депозитов с возможностью досрочного расторжения договора на льготных условиях составляет три года, а без льготного расторжения — от одного месяца до года.
Во все вклады принимаются дополнительные взносы. При открытии депозита через интернет-банк ставка увеличивается на 0,3 п. п.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.