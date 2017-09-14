Базирующийся в Костроме Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

Депозит «Проценты на проценты» с возможностью расторжения договора на льготных условиях привлекается теперь под 5,9% годовых, а без возможности льготного расторжения договора — под 6,5—6,9%. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Ставка по вкладу «Постоянный доход» с возможностью льготного расторжения договора в данный момент также равна 5,9%, а ставки без возможности льготного расторжения — 6,5—6,9% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Депозит «Максимальный доход» с льготным досрочным изъятием можно разместить под 6,9% годовых, а без опции льготного расторжения договора — под 7,5—7,9%. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей. Срок размещения депозитов с возможностью досрочного расторжения договора на льготных условиях составляет три года, а без льготного расторжения — от одного месяца до года.

Во все вклады принимаются дополнительные взносы. При открытии депозита через интернет-банк ставка увеличивается на 0,3 п. п.