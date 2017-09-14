Банк России обяжет банки с капиталом более 500 млрд рублей представить до конца года специальную отчетность о системах управления рисками и процедурах оценки достаточности капитала, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России в Сочи.

«ЦБ оценит, как банки управляют рисками, как они планируют объем капитала, который позволил бы им покрывать все принятые и потенциальные риски, объем которых должен определяться с учетом стресс-тестирования», — сказала глава регулятора.

Если ЦБ выявит, пояснила она, что объема имеющегося капитала банка недостаточно для покрытия кредитных рисков или недостаточен уровень качества процедур риск-менеджмента и в перспективе банк может столкнуться с недостатком капитала, то для таких банков будут устанавливаться повышенные требования к достаточности капитала.



«Это принципиально новый подход. Надзорные требования, в том числе требование о дорезервировании, будут предъявляться не постфактум, после обнаружения проверкой нарушений, а превентивно, если ЦБ констатирует низкое качество управления рисками. ЦБ может также применить такие серьезные меры надзорного реагирования, как ограничение или запрет на проведение отдельных операций, при нарушении банком индивидуально установленных повышенных нормативов», — подчеркнула глава ЦБ.



До конца года ЦБ проведет полную оценку качества систем управления рисками и оценки достаточности капитала у крупнейших банков, отметила Набиуллина. В отношении банков меньшего размера ЦБ проведет аналогичную проверку в 2018 году.

