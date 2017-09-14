Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», а «ФК Открытие» решил санировать. Об этом она рассказала в ходе Международного банковского форума «Банки России — XXI век». По словам главы ЦБ, банк «ФК Открытие» можно «вылечить и починить».



«Во-первых, «Югра» не является системно значимым банком, а «ФК Открытие» является, это один из крупнейших банков в стране. Банк «Югра» практически не интегрированный в финансовую систему, его связи с другими финансовыми институтами слабы, в то время как ситуация в «ФК Открытие» отражается на многих банках. И не только на банках, но и на пенсионных фондах, на страховых организациях. Во-вторых, «Югра» не обладала бизнес-моделью, которая даже при докапитализации могла бы стать жизнеспособной. Это модель привлечения средств, в основном населения, и финансирования бизнес-проектов, связанных с собственниками», — рассказала она в ходе выступления.

Глава ЦБ подчеркнула, что при всех изъянах и рискованности бизнес-модели «ФК Открытие», она может быть «вылечена и починена».