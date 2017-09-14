Ассоциация «Россия» (прежняя Ассоциация региональных банков России, ставшая в среду, 13 сентября, Ассоциацией банков России) создаст мобильное приложение для банков-участников. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал журналистам в кулуарах съезда ассоциации.



«Будет облачный режим работы, будут кабинеты. Участники будут брать телефон и видеть информацию, важные решения, какое будет совещание, заседание комитета, заседание президиума совета, какие решения приняты, какое письмо пошло в ЦБ. Все будет в онлайн-режиме», — рассказал он.



Аксаков также отметил, что планируется максимально технологизировать работу ассоциации.