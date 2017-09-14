Ассоциация «Россия» вместе с ЦБ и Минфином должны как можно быстрее загнать рынок криптовалют в правовое пространство, защищающее граждан от недобросовестных действий различных лиц. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».



«Цифровые технологии — это такая активная сейчас сфера, которая широко обсуждается. Госдума здесь тоже лепту вносит. Мы буквально позавчера создали экспертный совет по финтеху, который должен сконцентрироваться на разных направлениях использования современных технологий. И одно из направлений — это криптовалюты. Мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться. Нам необходимо ввести реестр майнеров, вовлекая их в уплату налогов в российский бюджет», — рассказал он в ходе выступления.

Аксаков также подчеркнул, что активно обсуждается тема ICO и отмывания незаконного добытых доходов.

«Мы считаем, что вместе с Центральным банком и Минфином должны как можно быстрее этот рынок загнать в правовое пространство, защищающее, в том числе, наших граждан от недобросовестных действий разных лиц, в том числе на территории Российской Федерации», — подытожил он.