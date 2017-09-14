Слабое качество активов остается главным риском снижения кредитоспособности российских банков. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.

АКРА оценивает уровень проблемной задолженности в кредитном портфеле банковской системы на начало 2017 года в 12—15%. Доля просроченной на 90 и более дней задолженности зафиксирована на уровне 5,7%. Основные риски относятся к реструктурированным кредитам заемщиков с низким уровнем кредитоспособности, указано в обзоре.

В агентстве полагают, что банковская система находится на пике уровня проблемной задолженности с начала 2010 года. Лишь отчасти это объясняется техническим эффектом сокращения объема ссудного портфеля (преимущественно корпоративного), а фундаментальные факторы ухудшения ситуация более сильные: доля проблемной задолженности непрерывно растет с начала 2013 года, несмотря на наметившееся восстановление экономической активности.

Наиболее существенные риски связаны с активами банков, имеющих частных собственников. Доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях составляет 15,6% на начало 2017 года. По мнению АКРА, основные причины такой ситуации — более агрессивные бизнес-модели; менее консервативный риск-аппетит из-за необходимости сохранения рыночной доли на рынке с неуклонно укрепляющимися позициями госбанков; медленное признание потерь по кредитам из-за более скромных возможностей собственников по докапитализации; «наследие» прошлых кризисных периодов (часть выданных в предыдущие годы кредитов к началу 2017 года была реструктурирована пять и более раз).

Последнее обстоятельство характерно и для государственных банков, однако во многих ситуациях их переговорная позиция оказывалась более сильной, что приводило к изменению параметров кредитов или реализации стратегии работы с проблемной задолженностью на относительно лучших условиях (для кредитора). Риски активов госбанков обусловлены прежде всего масштабным кредитованием высокорискованных отраслей (это строительство, недвижимость, девелопмент, арендный бизнес в сфере недвижимости): такая задолженность составляет 107,3% основного капитала банков. Ситуация с качеством активов госбанков ухудшается также из-за относительно высокой доли непрофильных активов на балансах (17,8% основного капитала): это либо имущество, которое было получено в качестве реализации прав на обеспечение по выданным кредитам, ставшим впоследствии проблемными, либо инвестиционные вложения в непрофильные активы (недвижимость и неконтрольные доли участия в нефинансовых компаниях). Основной риск, связанный с этими активами, — недостоверная оценка их стоимости, приводящая к искусственному завышению объема капитала и снижению его качества (способности абсорбировать непредвиденные убытки).

Напротив, крайне консервативные риск-стратегии и жесткие отраслевые ограничения большинства дочерних банков иностранных групп обуславливают значения ключевых показателей качества активов на уровне существенно лучше среднерыночных. Минимальный разрыв в показателях просроченных и проблемных кредитов говорит об ограниченном уровне скрытых, отложенных рисков. Иностранные банки утилизируют в среднем в три раза меньше объема капитала на кредитование секторов строительства и недвижимости (30,5%), на их балансах в принципе отсутствует сколько-нибудь значимый объем непрофильных активов и, что вполне логично, практически отсутствует кредитование связанных с банком сторон.

Ключевой риск снижения кредитоспособности — слабое покрытие резервами проблемной задолженности, предупреждают в АКРА.

Совокупный потенциальный негативный эффект от одномоментного признания в полном объеме обесценения проблемных кредитов оценивается агентством в 2,5 трлн рублей. В регулятивном аспекте это означает снижение показателя достаточности основного капитала (Н1.2) в стресс-сценарии до 6,2% (что вплотную приближается к минимально установленному пороговому уровню 6%) с текущих 9,4%.

«Изолированно показатель доли проблемных кредитов не дает однозначного ответа на вопрос об амплитуде снижения кредитоспособности банка в случае реализации неблагоприятного сценария в операционной среде или изменения позиции регулятора в отношении оценки кредитного риска по ссудам. Более важным в этом контексте является уровень покрытия проблемных кредитов резервами на возможные потери», — поясняют эксперты.

В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем наполовину (51,7%). Основное понижающее влияние на этот показатель оказывает учет обеспечения, предоставленного по кредиту заемщиком или третьей стороной. Российская практика и изученные АКРА отдельные ситуации реализации крупных кредитных рисков показывают, что нередки случаи, когда стоимость объекта залога существенно завышена (особенно актуально для объектов недвижимости), а степень его ликвидности не поддается реалистичной оценке. В результате в случае истребования банком обеспечения для покрытия убытков по кредиту возникает значительный временной лаг по его реализации (в некоторых случаях она растягивается на годы), что экономически в отдельных ситуациях равноценно признанию убытка в объеме, близком к 100%.

Результаты исследования АКРА показывают, что в наиболее уязвимом положении с точки зрения потенциального дорезервирования проблемных кредитов оказываются частные банки — они демонстрируют минимальный в секторе уровень покрытия в 37,7% (потенциальный эффект для капитала в 1 трлн рублей). Ситуация в госбанках несколько лучше (58%), однако в номинальном выражении эффект для капитала даже более значителен (1,4 трлн рублей).

В АКРА отмечают, что «в условиях низкого уровня покрытия проблемной задолженности резервами с точки зрения финансовой устойчивости банка определяющее значение будут иметь темп досоздания резервов и возможности собственников по компенсации потерь новым капиталом высокого качества. Постепенное создание резервов (с восстановлением по части активов, вернувшихся в работающее состояние) в течение трех — пяти лет на фоне стабильного состояния операционной среды может быть сценарием, не создающим дополнительного давления на кредитоспособность банка».

В исследовании также указано, что, по мнению аналитиков, более консервативная позиция Банка России в отношении уровня резервирования проблемных кредитов станет вызовом для банков в ближайшие 12—18 месяцев и в отдельных случаях может негативно повлиять на их кредитоспособность и уровень кредитных рейтингов.



При этом в агентстве ожидают, что на горизонте 12—18 месяцев уровень проблемной задолженности стабилизируется, главным образом за счет возобновления роста кредитования и улучшения ситуации с кредитоспособностью компаний в отдельных отраслях экономики.