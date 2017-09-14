Центробанк в качестве критерия оценки надежности при предоставлении ликвидности может использовать рейтинги, а не размеры банка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Рейтинговая отрасль завершает свое формирование, поэтому мы считаем, что уже в ближайшем будущем стоит перевести в практическую плоскость использование именно кредитных рейтингов как достаточного критерия для доступа к ликвидности, отказываясь от критерия размера банков. Сейчас мы с Министерством финансов обсуждаем сроки такого перехода», — рассказала она в ходе выступления.



Набиуллина подчеркнула, что в ЦБ много раз говорили о том, что размер банка не всегда является критерием его надежности, поэтому нужно переходить к тем критериям, в которых действительно описывается надежность банков.