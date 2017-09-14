В банковском секторе существует проблема недостаточно здоровой конкурентной среды, развитие которой Банк России поставит в число своих основных задач, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

Одна из основных проблем в части конкуренции, по ее словам, — сосредоточение крупных банков в Московском регионе.

«Географическая концентрация — это ярко выраженный тренд. Главные офисы (многих крупных банков) сосредоточены даже не в городах-миллионниках, а исключительно в Москве. Доля банков, главные офисы которых сосредоточены в Москве, превышает 50%. Другого сопоставимого финансового центра не существует. Даже у Санкт-Петербурга доля менее 5%», — посетовала она.