Почта Банк к концу 2017 года удвоит объем кредитного портфеля. Об этом рассказал глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.
«Мы наблюдаем рост кредитования во всех сегментах клиентов. Я только один факт приведу: вы знаете, что группа ВТБ запустила Почта Банк, который ориентирован на массовый сегмент. И в этом году Почта Банк удвоит объем кредитного портфеля, за один год. Это не просто темп роста, это рост с очень хорошим качеством кредитного портфеля. Мы видим, что у Почта Банка на четверть лучше риски, чем мы ожидали к 2017 году. Это подтверждает тезис Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, главы ЦБ. — Прим. ред.) о том, что идет здоровый, качественный рост кредитования населения», — рассказал он в ходе выступления.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 201,16 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 18,42 млрд, кредитный портфель — 161,63 млрд, обязательства перед населением — 95,53 млрд.