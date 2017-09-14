Почта Банк к концу 2017 года удвоит объем кредитного портфеля. Об этом рассказал глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

«Мы наблюдаем рост кредитования во всех сегментах клиентов. Я только один факт приведу: вы знаете, что группа ВТБ запустила Почта Банк, который ориентирован на массовый сегмент. И в этом году Почта Банк удвоит объем кредитного портфеля, за один год. Это не просто темп роста, это рост с очень хорошим качеством кредитного портфеля. Мы видим, что у Почта Банка на четверть лучше риски, чем мы ожидали к 2017 году. Это подтверждает тезис Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, главы ЦБ. — Прим. ред.) о том, что идет здоровый, качественный рост кредитования населения», — рассказал он в ходе выступления.